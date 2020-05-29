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Хуснуллин возглавил оргкомитет нового ежегодного форума нацпроектов

Ранее организационный комитет возглавлял Константин Чуйченко

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Вице-премьер Марат Хуснуллин возглавил организационный комитет ежегодного всероссийского форума "Национальное развитие", посвященного нацпроектам. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

Ранее этот оргкомитет, сформированный в сентябре прошлого года, возглавлял Константин Чуйченко, который занимал пост вице-премьера - главы аппарата кабмина, а сейчас является министром юстиции. В состав оргкомитета внесен и ряд других изменений.

Распоряжение о ежегодном проведении в России форума "Национальное развитие", призванного формировать единые подходы правительства и регионов по достижению национальных целей и реализации нацпроектов, было подписано в сентябре прошлого года. Для этого было решено отказаться от дальнейшего ежегодного проведения Красноярского экономического форума.

Первый всероссийский форум национальных проектов "Национальное развитие" должен был пройти в Казани с 9 по 11, однако был перенесен на октябрь. Как объяснял ТАСС министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов, такое решение было принято еще до развития ситуации с коронавирусом и не связано с пандемией.

Ожидалось, что участниками станут более 2 тыс. человек из разных регионов России. Планировался визит председателя правительства РФ и проведение более 30 панельных дискуссий и круглых столов.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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