В Великом Новгороде у трех недостроенных по нацпроектам садов появились новые подрядчики

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 мая. /ТАСС/. Новые подрядчики выбраны для завершения недостроенных в срок трех детских садов в Великом Новгороде, которые возводят в рамках нацпроектов "Образование" и "Демография". Компании приступили к работам, объекты планируют сдать до конца года, сообщил на своей странице в "ВКонтакте" губернатор Новгородской области Андрей Никитин после посещения строек.

Как ТАСС сообщал ранее со ссылкой на слова мэра Великого Новгорода Сергея Бусурина, в апреле контакты с подрядчиком, ранее строившим в областном центре три детских сада по нацпроектам, были расторгнуты. Возведение объектов затянулось, их должны были сдать в прошлом году.

"Важно, что у всех детских садов появились подрядчики. Подрядчики понятные, успешно реализовавшие не один проект в нашем регионе. <…> На всех стройках работы уже начались. Уверен, до конца года все три детских сада будут построены", - сообщил на странице в соцсети Никитин.

Как поясняется на сайте правительства Новгородской области, строительство детского сада в микрорайоне "Ивушки" новый подрядчик - компания ООО "Новгородсельстрой" - планирует завершить к 1 сентября. "Самый проблемный объект на сегодняшний день - это детский сад на улице Речной. Здесь муниципальный контракт только что заключили с новой подрядной организацией - ООО "СБ", строительство должно быть завершено в декабре. Сменился подрядчик и на строительстве детского сада на улице Вересова - здесь работают специалисты предприятия из Санкт-Петербурга ООО "ФИН ПАНЕЛЬ", - уточняется в сообщении.

Возведение трех детских садов в Великом Новгороде по нацпроектам "Образование" и "Демография" общей стоимостью более 480 млн рублей должно было завершиться осенью 2019 года. Однако в сентябре прошлого года прошлые подрядчики заявили, что не успеют вовремя сдать объекты. Позднее одна из компаний полностью остановила стройку, контракт с ней был расторгнут, возведением всех трех объектов занялась одна компания - "Спецстрой". В конце декабря 2019 года Сергей Бусурин сообщал ТАСС, что строительство этих детских садов планировалось завершить летом 2020 года, но этого не случилось. В итоге городские власти расторгли контракт и с компанией "Спецстрой", начав поиск новых подрядчиков для завершения стройки трех детских садов.

В рамках нацпроектов "Образование" и "Демография" до 2021 года в Новгородской области планировалось построить 13 детских садов. В 2019 году должны были завершить строительство трех в Великом Новгороде в микрорайонах Ивушки, Псковский и Северный.