Мурашко сообщил, что выстраивание системы онкопомощи должно занять не больше года

УФА, 30 мая. /ТАСС/. Интегрированная информационная система, которая позволит отслеживать каждого пациента со злокачественным новообразованием, начнет работать в пилотном режиме уже в июне, также максимально быстро должна быть стандартизована лабораторная диагностика для пациентов с раком. Таким образом на выстраивание всей системы онкопомощи в рамках нацпроекта должно уйти не больше года, сообщил в субботу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

На 2020 год, по словам министра, удалось сохранить объем финансирования в рамках стационарной помощи пациентам с онкозаболеваниями, также не было приостановлено финансирование федеральных проектов в рамках нацпроекта "Здравоохранение", что позволит продолжить работу по созданию вертикально интегрированной системы онкопомощи в стране. Основные задачи в этой системе касаются стандартизации всех процессов, в особенности диагностики и лечения.

"[Лабораторная диагностика] - это еще один блок, который мы с вами должны отработать, причем отработать максимально короткий промежуток времени, потому что у нас с вами не больше года, чтобы иметь все-таки выверенную систему", - сказал министр, выступая на конференции "Особенности помощи онкологическим больным в условиях коронавирусной инфекции COVID-19" в Уфе.

Мурашко отметил, что именно лабораторная диагностика влияет на скорость принятия решений в отношении начала терапии у пациентов со злокачественными новообразованиями. "Блок лабораторной диагностики - это тот элемент принятия решений, который влияет на своевременность начала терапии, в том числе на выбор терапии, с учетом тех лекарственных препаратов, которые имеют узкое терапевтическое окно и могут использоваться только для определенных категорий пациентов, когда, скажем, выявлены определенные мутации, которые фармакологически управляемы", - пояснил он.

Для повышения качества лабораторной диагностики в рамках национального проекта "Здравоохранение" создаются также референт-центры, которые должны работать в формате "второго мнения" и перекрестного лабораторного контроля. "Потому что мы часто виним клиницистов за пропуск того или иного состояния, либо фонового предракового, либо непосредственно злокачественного заболевания, но при этом редко обращаемся к тому, что мы получили в лабораторных исследованиях", - пояснили Мурашко.

Стандартизация и пять направлений работы

Министр также отметил, что сложившаяся ситуация из-за эпидемии в стране выявила пять основных направлений, в которых должны произойти изменения в рамках системы здравоохранения. Речь идет о системе учета пациентов, их маршрутизации, переформатировании системы ОМС в отношении планирования и учета финансов, а также о стандартизации процессов и системе учета исходов (в том числе летальных).

"Все эти элементы, ключевые пять, которые я назвал, часть из них мы пытались решить, в том числе "заплаточными" решениями, часть из них мы по-прежнему продолжаем протезировать какими-то полумерами, но очевидным стало, что система должна выстраивать таким образом работу, чтобы несмотря ни на какие внешние факторы обеспечивалась стабильность функционирования амбулаторного, стационарного этапов и реабилитации", - отметил министр.

"Объем потребления лекарственных противоопухолевых препаратов за последние два года возрос более, чем в два с половиной раза, и это в нефинансовых затратах, а именно - в объемах потребления. Это говорит о резком повышении доступности, но для того, чтобы достичь тех результатов, которые запланированы, необходимо сказать, что по прошлому году мы этих показателей по снижению летальности в полном объеме не достигли. Необходимо фактически более рационально подходить к этапу диагностики, планирования лечения и соблюдению тех протоколов, которые сегодня утверждены",- отметил министр.

Так, по его словам, уже в июне должен стартовать пилотный этап работы вертикально-интегрированной системы в онкопомощи. В автоматизированной контроль истории болезни в рамках этот системы будут погружены и клинические рекомендации, обновленные недавно. "Вертикально интегрированная система, которую я уже упоминал, по профилю онкологии, это фактически должно стать нервной системой той структуры, которую мы создаем в рамках онкологической помощи", - пояснил он.

Министр также напомнил, что, так как из-за эпидемии коронавирусной инфекции была приостановлена диспансеризация, теперь важно найти решения, чтобы сохранить на хорошем уровне раннюю выявляемость онкозаболеваний у пациентов.

"К несчастью, мы, приостановив диспансеризацию, приостановили в том числе и ту инициативу, которая была заложена, по выплатам медицинским работникам за выявление на ранних стадиях онкологических заболеваний. Наверное, нам нужно подумать, чтобы не только в рамках диспансеризации, раз у нас время продиктовало такие условия, нужно подумать, что в целом за выявление и онконастороженность нужно платить не только в формате диспансеризации", - добавил Мурашко.