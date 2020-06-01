Институт СО РАН закупит сверхточный маловысотный беспилотник для изучения магнитного поля

НОВОСИБИРСК, 1 июня. /ТАСС/. Институт нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН на средства федерального гранта закупит беспилотный комплекс, позволяющий проводить высокоточные аэромагнитные съемки на предельно малой высоте. Это даст ученым возможность применять новые подходы для более точного изучения магнитного поля Земли, сообщили ТАСС в пресс-службе ИНГГ СО РАН.

ИНГГ СО РАН вошел в число научных организаций, которые в мае текущего года получили средства федерального гранта нацпроекта "Наука" на обновление приборной базы. Один из ведущих геологических научных институтов Сибири получил 40 млн рублей. В пресс-службе ИНГГ СО РАН пояснили, что на эти средства будет закуплено 11 новых приборов.

"Беспилотный комплекс для аэромагнитной съемки с квантовым магнитометром - система позволяет выполнять высокоточные аэромагнитные съемки на предельно малой высоте. У ученых появится возможность объемного изучения магнитного поля, применять новые методы анализа и интерпретации данных магнитометрии, которые повышают уровень достоверности объемных геомагнитных моделей", - сообщили в пресс-службе.

Помимо беспилотного комплекса, ИНГГ СО РАН закупит микроскопы, сейсмический регистратор, спектрометр, для определения содержания химических элементов в жидких пробах. Также, ученые приобретут системы для анализа вод, почв, магнетических пород и мониторинга месторождений. Отмечается, что все закупаемое оборудование имеет большой ресурс работы и позволит на годы закрыть потребности лабораторий в данных приборах.

"При необходимости, то или иное оборудование может быть задействовано при полевых исследованиях, а также на Научно-исследовательской станции "Остров Самойловский" [в Арктике]. Результаты исследований на этом оборудовании будут соответствовать мировому уровню и повысят конкурентоспособность Института", - отметили в пресс-службе.

Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные изыскания. Нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы у ведущих организаций, выполняющих научные исследования.