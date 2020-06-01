Якутия получила новую партию техники для тушения лесных пожаров

ЯКУТСК, 1 июня. /ТАСС/. Республика Саха (Якутия) получила 25 единиц лесопожарной техники на 80 млн рублей благодаря нацпроекту "Экология", сообщил ТАСС в понедельник первый замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Алексей Агеев.

"В рамках национального проекта "Экология" в этом году закуплено дополнительно 25 единиц лесопожарной техники на общую сумму 80 млн рублей", - сказал Агеев.

Он уточнил, что речь идет о тракторах, вездеходах и грузовых автомобилях.

До 2022 года региону выделено на обновление лесопожарной и лесохозяйственной техники порядка 195 млн рублей. Приобретение техники и оборудования позволит повысить оснащенность лесопожарных служб до 74%, а также повысит скорость их реагирования. Ожидается снижение ущерба от лесных пожаров на 4% - с 270 млн рублей до 240 млн рублей.

По данным Рослесхоза, на сегодняшний день износ лесопожарной техники в регионах достигает 80-90%.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. С начала пожароопасного сезона этого года на территории региона зарегистрировано 65 природных пожаров. В прошлом году ущерб от природных пожаров составил 463 млн рублей. Почти вся континентальная территория региона представляет собой зону сплошной многовековой мерзлоты. Общая площадь лесов в регионе оставляет 256 107,6 тыс. га или 83,4% его территории.