{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Якутия получила новую партию техники для тушения лесных пожаров

В республику поступили новые тракторы, вездеходы и грузовики

ЯКУТСК, 1 июня. /ТАСС/. Республика Саха (Якутия) получила 25 единиц лесопожарной техники на 80 млн рублей благодаря нацпроекту "Экология", сообщил ТАСС в понедельник первый замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Алексей Агеев.

"В рамках национального проекта "Экология" в этом году закуплено дополнительно 25 единиц лесопожарной техники на общую сумму 80 млн рублей", - сказал Агеев.

Он уточнил, что речь идет о тракторах, вездеходах и грузовых автомобилях.

До 2022 года региону выделено на обновление лесопожарной и лесохозяйственной техники порядка 195 млн рублей. Приобретение техники и оборудования позволит повысить оснащенность лесопожарных служб до 74%, а также повысит скорость их реагирования. Ожидается снижение ущерба от лесных пожаров на 4% - с 270 млн рублей до 240 млн рублей.

По данным Рослесхоза, на сегодняшний день износ лесопожарной техники в регионах достигает 80-90%.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. С начала пожароопасного сезона этого года на территории региона зарегистрировано 65 природных пожаров. В прошлом году ущерб от природных пожаров составил 463 млн рублей. Почти вся континентальная территория региона представляет собой зону сплошной многовековой мерзлоты. Общая площадь лесов в регионе оставляет 256 107,6 тыс. га или 83,4% его территории.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияЯкутияДальний Восток
Путин поручил выделить 1 млрд рублей на нацпроект "Международная кооперация и экспорт"
Президент также указал на необходимость обеспечить в полном объеме сохранение всех мероприятий, предусмотренных нацпроектом "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
Читать полностью