Новый водовод обеспечит качественной водой 57 тыс. жителей Пермского края

ПЕРМЬ, 1 июня. /ТАСС/. Водовод, построенный в Пермском крае в рамках программы "Чистая вода" нацпроекта "Экология", подключили к действующей сети водоснабжения, протяженность новой ветки - более 4 км, она проходит по улице Кировоградской в Кировском районе Перми. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба администрации губернатора и правительства региона.

"Состоялось подключение нового водовода по ул. Кировоградской в Перми к действующей сети водоснабжения. Запуск в работу второй нитки водовода повысил надежность водоснабжения микрорайона Закамск и Краснокамска. Средства на строительство нового водовода Пермский край получил в рамках национального проекта "Чистая вода". Общий объем федерального финансирования - около 190 млн рублей", - отмечается в сообщении.

По данным правительства, из краевого бюджета в период 2019-2021 годов город Краснокамск получит около 140 млн рублей, еще более 100 млн рублей заложено в инвестиционной программе муниципального предприятия "Водоканал", эти средства направят на "замену трубопроводов" и ремонт свыше 30 км распределительных сетей. Весь комплекс работ позволит подготовить городские сети Краснокамска к приему качественной питьевой воды от Чусовских очистных сооружений (ЧОС), в результате чего 57 тыс. жителей Краснокамска будут получать качественную водопроводную воду.

"Жители Краснокамска уже давно испытывают проблемы с качеством питьевой воды. Мы задействуем средства из бюджетов всех уровней, включая деньги национального проекта, чтобы системно решить застарелую проблему. Весь комплекс работ позволит обеспечить жителей Краснокамска водой от Чусовских очистных сооружений. Краснокамск вынужден был получать воду от водозабора ЦБК "Кама". Ее качество оставляет желать лучшего", - сообщал ранее врио главы Пермского края Дмитрий Махонин.

Федеральный проект "Чистая вода" входит в состав нацпроекта "Экология". Он предполагает строительство и реконструкцию объектов для обеспечения качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения 99% городского населения РФ.

Нацпроект "Экология" разработан в рамках реализации майского указа президента РФ Владимира Путина. Всего на него планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (в том числе из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3,206 трлн рублей). Пермский край до 2024 года получит порядка 2 млрд рублей на модернизацию системы централизованного водоснабжения в муниципалитетах.