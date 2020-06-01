Ивановская область закупит 31 троллейбус

ТАСС, 1 июня. Власти Ивановской области направят федеральную субсидию на приобретение новых низкопольных троллейбусов по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" в 2020 году. Всего планируется закупка 31 единицы транспорта, сообщается в понедельник на сайте правительства региона.

"С Минтрансом России в конце прошлого года договорились, что нам помогут в обновлении троллейбусного парка города Иваново. Договоренности реализованы, в этом году нам помогут в закупке 31 троллейбуса. Это примерно треть троллейбусного парка, который сейчас передвигается по городу", - приводятся в сообщении слова губернатора Станислава Воскресенского, который также добавил, что перед властями стоит задача обновить весь парк транспорта.

По данным администрации региона, Ивановская область вошла в список двенадцати субъектов России, которые получат субсидию на обновление подвижного состава городских агломераций по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" по программе льготного лизинга. Всего регион приобретет 31 низкопольный троллейбус на сумму почти 640 млн рублей, из которых более 378 млн рублей - средства федерального бюджета и 261 млн рублей - региональное софинансирование по льготной программе в течение пяти лет.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" является развитием одноименного приоритетного проекта, начатого в 2016 году. Всего в него включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.