Российские школьники помогут обучить нейросеть, диагностирующую болезнь Паркинсона

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Школьники со всей страны в рамках всероссийской акции Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) смогут принять участие в сборе данных для нейросети, которая поможет медикам диагностировать болезнь Паркинсона. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения.

Онлайн-платформу, которая при помощи технологий искусственного интеллекта сможет помогать врачу корректировать лечение пациентов с болезнью Паркинсона, создают исследователи Центра компетенций НТИ по направлению "Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальности" на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Система будет давать врачу рекомендации о прогнозах развития болезни у пациентов, формируя их на основе интеллектуального анализа видеозаписей выполняемого ими комплекса упражнений и данных обследований. Для обучения системы нужно собрать данные (датасеты) добровольцев - видеозаписи людей, выполняющих одни и те же упражнения.

"Генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров запустил всероссийскую акцию Кружкового движения НТИ "Кибердоктор" <...>. Алексей Комиссаров пригласил школьников со всей страны участвовать в большом проекте по сбору видеоматериалов для нейросети, которая будет помогать врачам диагностировать болезнь Паркинсона. Организаторами проекта выступают врачи и разработчики Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и участники Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ)", - сообщили в пресс-службе.

Для обучения нейронной сети, которая сможет диагностировать болезнь, необходимо собрать как можно больше видеозаписей людей разных возрастов, выполняющих одни и те же упражнения. Среди них вращение кисти, сжимание руки в кулак, постукивание большим и указательным пальцем, подъем стопы, вставание со стула и походка - именно по ним нейрохирурги первично выявляют заболевание. Чтобы присоединиться к акции, нужно снять на видео себя и старших родных и загрузить на специальный сайт. На нем же можно найти примеры выполнения упражнений.

"XXI век станет веком телемедицины: пациенту больше не нужно будет идти в поликлинику и сидеть в очереди к редкому специалисту, а рутинную работу врачи смогут переложить на нейросети. Но между нами и светлым будущим стоит несколько вызовов. Один из них знаком всем, кто работал с большими данными: эти данные пока что не очень хорошо собирают, нет хороших датасетов, а значит, не на чем учиться нейросетям, которые возьмут на себя часть труда врачей. Для получения наиболее точной информации нужно проанализировать как можно больше записей людей разных возрастных групп", - процитировали в пресс-службе врача-нейрохирурга Медицинского центра ДВФУ Артура Биктимирова, которому принадлежит инициатива собрать видео для будущей нейросети.

Кружковое движение

АНО "Россия - страна возможностей" была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина, среди ее основных целей создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан и создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО "Россия - страна возможностей" возглавляет президент РФ, организация развивает одноименную платформу, объединяющую 25 проектов.

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.