Международный онлайн-фестиваль "Роббо-2020" собрал более 90 тыс. участников

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Международный открытый робототехнический фестиваль "Роббо-2020" впервые прошел в онлайн-формате и собрал более 90 тыс. человек. На творческий конкурс поступило более 150 работ в области программирования, робототехники, 3D-моделирования и "умного" дома, сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ), при поддержке которого проходит фестиваль.

Фестиваль ежегодно проводится сетью школ робототехники RobboClub.ru, участником Кружкового движения Национальной технологической инициативы. В этом году мероприятие впервые прошло онлайн на площадке сообщества "Роббо" в "ВКонтакте". Теперь записи всех мастер-классов и стримов выложены в открытый доступ в группе "Роббо".

"Мастер-классы и стримы посмотрели свыше 90 тыс. человек. На конкурсы и соревнования в рамках фестиваля поступило более 500 работ. <...> На творческий конкурс фестиваля поступило более 150 работ. Участники представили проекты в области scratch-программирования, Роббо-сказок, создания роботов, 3D-моделирования, программируемых электронных устройств и "умного" дома. Презентации в виде видеороликов оценивали зрители и жюри конкурса", - сообщили в пресс-службе.

Более 350 школьников стали участниками онлайн-марафона по креативному программированию на Scratch. На решение нескольких задач по программированию давалось 90 минут, а на проверку и оценку всех работ жюри потребовалась два дня. Мастер-классы фестиваля прошли при поддержке Rukami, проекта Кружкового движения НТИ для популяризации технологического творчества. Преподаватели RobboClub.ru рассказали, как создать свои игры и сказки в среде Scratch, научили проектировать 3D-модели с нуля, показали "обратную" сторону игры Minecraft.

"Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, открывают новые возможности для сети школ робототехники RobboClub.ru. Успешно запустив дистанционные курсы по программированию, 3D-моделированию и схемотехнике, компания активно использует возможности сети для популяризации инженерных дисциплин и технологического творчества. Чем больше ребят смогут участвовать в подобных мероприятиях, тем больше будет увлеченной робототехникой и программированием молодежи - будущих инженеров-инноваторов в нашей стране", - лидер рабочей группы Кружкового движения НТИ Дмитрий Земцов, слова которого привела пресс-служба.

Кружковое движение

Сеть "Роббо Клуб" насчитывает более 130 кружков в 18 странах, в том числе в России, Финляндии, Таиланде, она развивается преимущественно по франшизе. "Роббо" - российский разработчик образовательных робототехнических комплексов на открытом программном и аппаратном обеспечении. Это лидерский проект Агентства стратегических инициатив (АСИ), резидент "Сколково" и АО "Технопарк Санкт-Петербурга". Член Кружкового движения НТИ. Продукты компании разработаны при поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.