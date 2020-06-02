В Архангельское в 2021 году откроется центр для одаренных детей "Созвездие"

АРХАНГЕЛЬСК, 2 июня. /ТАСС/. Власти Архангельской области планируют открыть по нацпроекту "Образование" региональный центр для одаренных детей "Созвездие" к началу учебного года в 2021 году, сообщил во вторник министр образования и науки региона Олег Полухин на заседании областного правительства.

"Участвовали в конкурсе по предоставлению субсидий на создание центра выявления и поддержки одаренных детей в рамках нацпроекта "Образование". По итогам конкурсного отбора область признана победителем, открытие регионального центра "Созвездие" запланировано на 1 сентября 2021 года", - сказал Полухин.

По его словам, работа в региональном центре будет выстроена по четырем основным направлениям: наука, техника, искусство и спорт. Власти региона подобрали здания для проведения занятий, проживания и питания не менее 60 учащихся. В следующем году планируется приступить к приобретению оборудования для нового центра - на эти цели потратят 300 млн рублей.

Ранее ТАСС сообщал, что власти Архангельской области планировали создать центр по работе с одаренными детьми на базе летней интеллектуальной школы "Созвездие". Прототипом центра должен был стать федеральный центр поддержки одаренных детей "Сириус".

Летняя школа "Созвездие" является региональным специализированным центром для одаренных детей. В 2017 году этот проект был реализован министерством образования и науки региона совместно с областным институтом открытого образования. Первые занятия прошли в августе 2017 года.

Нацпроект "Образование" рассчитан на 2019-2024 годы. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.