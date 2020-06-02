Путин поручил кабмину подготовить корректировки нацпроектов

НОВО-ОГАРЕВО, 2 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству страны подготовить поправки в национальные проекты. Во вторник на совещании с главой государства, посвященном плану восстановления экономики РФ, премьер-министр Михаил Мишустин заверил, что такие корректировки кабмин готов представить.

"Очевидно, что экстраординарная ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, оказала серьезное влияние на процессы реализации национальных проектов, - сказал президент. - Поэтому также прошу вас подготовить предложения по их уточнению". "Всю эту работу прошу провести максимально оперативно", - добавил он.

"Мы считаем, что на сегодняшний день они [нацпроекты] требуют определенной корректировки и в ближайшие полтора месяца внесем на Совет по стратегическому развитию и национальным проектам соответствующие предложения", - подчеркнул Мишустин. "В случае вашего одобрения мы будем готовы начать следующий бюджетный цикл уже с актуализированными показателями", - добавил он.

Ключевые цели 12 национальных проектов, а также Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры обозначены в майском указе Путина. Это задачи в сферах здравоохранения, демографии, образования, экологии, жилья и городской среды, автомобильных дорог, науки, цифровой экономики, производительности труда и поддержки занятости, культуры, международной кооперации и экспорта, малого и среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы.

Общий бюджет проектов до 2024 года составит 25,7 трлн рублей, из них более 13 трлн рублей будут направлены из федерального бюджета, 7,5 трлн рублей - из внебюджетных источников, а 4,9 трлн рублей - из бюджетов регионов.