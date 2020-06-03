В Госдуму внесен законопроект об особых условиях госзакупок для реализации нацпроектов

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Законопроект об особых условиях закупок товаров, услуг и работ для реализации национальных проектов, который предполагает обязанность заказчика отчитаться об исполнении контракта, внесен в Госдуму, сообщил ТАСС в среду заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов, который является инициатором разработки документа.

Законопроект сенатор внес совместно с первым зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимиром Гутеневым.

"Изменения предусматривают предоставление новых форм отчетности. Согласно новым требованиям, заказчик в соответствии с условиями контракта о закупке товаров (работ, услуг), заключаемого в целях реализации национальных проектов (программ), обязан предоставить отчет об исполнении контракта. Порядок подготовки отчета, процедура размещения отчета в единой информационной системе и форма отчета определяются правительством РФ", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как уточняет Долгов, законопроект направлен на повышение прозрачности закупок товаров, работ и услуг, используемых для реализации национальных проектов. По словам сенатора, анализ правоприменительной практики также показал, что в настоящее время актуальны вопросы установления особых условий закупки для реализации нацпроектов и распространения данных условий на подрядчиков.

"Согласно проекту федерального закона, если закупка осуществляется в целях реализации национальных проектов, в контракте должна быть указана обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставить заказчику информацию о товарах, работах, услугах, закупаемых соисполнителями, субподрядчиками в рамках договора или договоров, заключенных в рамках исполнения контракта", - уточняется в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, данная информация направляется заказчику в течение пяти дней с момента закупки субподрядчиком товара, работы или услуги. "При этом в контракте должна быть предусмотрена ответственность за непредоставление указанной информации путем взыскания с поставщика пени в размере одной трехсотой действующей ключевой ставки Центрального банка РФ от цены заключенного договора. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства", - говорится в документе.