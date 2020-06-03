Ремонт участка дороги в Сосновском районе Нижегородской области завершат до конца недели

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июня. /ТАСС/. Ремонт дорожного участка в Сосновском районе Нижегородской области завершится до конца текущей недели. Работы на участке проводились в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает в среду пресс-служба областного правительства.

"Уже уложено асфальтобетонное покрытие, заканчивается укрепление обочин. При наступлении благоприятной погоды будет нанесена разметка термопластиком со светоотражающими элементами. Все работы подрядчик завершит примерно на 1,5 месяца раньше установленного срока", - цитирует пресс-служба слова замдиректора регионального отделения "Главное управление автомобильных дорог" Андрея Левдикова.

До конца 2020 года в Нижегородской области в рамках нацпроекта планируют отремонтировать 195 участков дорог общей протяженностью более 878 км. В 2021 году в программу ремонта по нацпроекту планируется включить 26 км дорог.

"Это участки от Павлова до границы с Сосновским районом и на территории Сосновского района в сторону Ардатовского. В этом году здесь будет приведено в нормативное состояние четыре участка дорог регионального и межмуниципального значения общей протяженностью 13 км", - пояснили в пресс-службе.