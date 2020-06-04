Конкурс "Талант 20.35" поможет лучшим участникам Кружкового движения НТИ поступить в вузы

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) запустило первый всероссийский конкурс компетенций школьников "Талант 20.35", победители которого получат дополнительные баллы для поступления в вузы. Для участия старшеклассникам нужно загрузить данные о своих достижениях в различных проектах в систему, которая автоматически их проанализирует и определит лидеров, сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения.

"Талантливую молодежь не всегда можно выявить с помощью традиционных инструментов - ЕГЭ, всероссийских олимпиад из перечня РСОШ и прочих. В Кружковом движении разработали систему, которая позволяет по комплексу данных из разных источников определить, что школьник показывает стабильно хорошие результаты в программировании, робототехнике, работе над инженерным проектом, и подтвердить уровень его компетенций. Диплом конкурса "Талант 20.35" поможет вузу, заинтересованному в таких студентах, распознать талантливого абитуриента в потоке поступающих и начислить ему дополнительные баллы, а самому абитуриенту - подняться в рейтинге и увереннее чувствовать себя в конкурсе на зачисление", - сказал лидер рабочей группы "Кружковое движение" Дмитрий Земцов, которого процитировала пресс-служба.

Конкурс основан на цифровом анализе уже существующих достижений школьников. Старшеклассникам необходимо зарегистрироваться на цифровой платформе "Талант" Кружкового движения НТИ и до 31 июля загрузить информацию об участии в олимпиадах, хакатонах, проектных школах, акселераторах и пройденных курсах, в том числе партнеров конкурса: "Яндекс.Лицея", университета Иннополис, сообщества "Преактум" и других.

Платформа в 2020 году анализирует и оценивает достижения школьников в области программирования на Python, умения решать комплексные инженерные задачи и программной робототехнике. Чем больше школьник участвовал и добивался успеха в разных мероприятиях, в том числе, прошлых лет, тем больше он получит баллов в совокупности, подтверждая владение компетенцией. Среди мероприятий, участие и достижения в которых принесут баллы в конкурсе, - олимпиада Кружкового движения НТИ, проектные школы "Практики будущего", конкурс проектов Rukami, кубок "Преактум", хакатоны, онлайн-курсы, робототехнические соревнования и другие.

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.