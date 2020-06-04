Общественные наблюдатели начали контролировать исполнение нацпроектов в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 4 июня. /ТАСС/. Общественные наблюдатели, которые прошли отбор весной, начали следить за реализацией национальных проектов в Приморье, они наблюдают за ремонтом дорог, стройками и благоустройством скверов и парков, сообщила в четверг пресс-служба правительства края.

В крае реализуют 52 региональных подпрограммы нацпроектов. В 2019 году из 180 желающих отобрали 44 общественных наблюдателя, которые работали в 18 муниципалитетах, их рекомендации учитывались при создании спортивных объектов и детских садов. В 2020 году следить за реализацией нацпроектов будут более 180 человек.

"Наблюдатели уже приступили к работе - они принимают участие в заседаниях проектных комитетов в районах, вместе с представителями органов власти выезжают на места проводимых работ. Мероприятия проводятся с соблюдением норм безопасности в текущей эпидемиологической обстановке - масочный режим, социальная дистанция", - процитировала пресс-служба руководителя агентства проектного управления Приморья Николая Стецко.

В июне наблюдатели осмотрят объекты в 24 муниципалитетах. Уже начались работы по нацпроектам "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Экология", "Жилье и городская среда", "Демография", "Здравоохранение", "Образование". В этом году добровольцы будут следить за реализацией девяти региональных проектов. "Смотрим качество проводимых работ, даем свою независимую оценку как самих работ, так и взаимодействия администрации с местными жителями, подрядчиками, - сказал общественный наблюдатель Денис Крупнов, слова которого приводит пресс-служба.

Паспорта 12 нацпроектов и комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.