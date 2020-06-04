В Набережных Челнах открыли бассейн, где смогут заниматься более 600 человек в день

КАЗАНЬ, 4 июня. /ТАСС/. Бассейн "Юбилейный", построенный в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни", открыли в городе Набережные Челны. Об этом в четверг журналистам сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"Новый крытый плавательный бассейн "Юбилейный" открылся сегодня в Набережных Челнах. Это самый крупный спортивный объект, построенный в Татарстане в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" в 2020 году. Заниматься плаванием здесь смогут более 600 человек в день", - сказала она.

Бассейн получил свое название в честь нескольких событий, празднуемых в 2020 году. Это - 100-летие образования Татарской АССР, 75-я годовщина Победы в ВОВ, 90-летие присвоения Набережным Челнам статуса города и 50-летие основания Камского комплекса автомобильных заводов.

"Бассейн был построен менее чем за год. Здесь есть отделение для взрослых и детей, тренажерный зал и зал для сухого плавания. Он расположен рядом с двумя школами №№77 и 19 и будет доступен школьникам для занятий физкультурой. Кроме того, бассейн адаптирован для посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья", - сказала Галимова, уточнив, что в бассейне будут тренироваться воспитанники спортивной школы олимпийского резерва "Дельфин".

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.