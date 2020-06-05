Рослесхоз разработал правила выращивания леса на сельхозземлях

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Проект постановления правительства РФ по выращиванию лесов на заброшенных сельскохозяйственных землях подготовлен и проходит согласования. Об этом сообщили в Рослесхозе порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

23 января президент России Владимир Путин поручил правительству РФ установить особенности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на землях сельхозназначения. Такая правовая норма должна предусматривать возможность на землях этой категории всех видов лесопользования без необходимости изменения формы собственности и категории земель.

"Минприроды России и Рослесхоз разработали соответствующий проект постановления правительства РФ. Согласно документу, возможны все виды использования лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, в том числе заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений, ведение сельского хозяйства, выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных растений и так далее", - рассказали в лесном ведомстве.

Документ наделяет лесопользователей не только правами, но и обязанностями. Охрану, защиту и воспроизводство леса на сельскохозяйственных землях будут обязаны проводить арендаторы, собственники, а при их отсутствии - органы государственной власти или местного самоуправления. Предполагается, что правообладатели земельных участков также будут обязаны соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности в лесах.

"В числе особенностей использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на землях сельхозназначения, - запрет на профилактическое контролируемое противопожарное выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов. Эта мера предусмотрена для предотвращения бесконтрольных палов, являющихся одной из главных причин лесных пожаров", - добавили в Рослесхозе.

В настоящее время завершается межведомственное согласование документа и получение необходимых заключений Минюста России.

О новых рабочих местах

Интенсивное лесное хозяйство может стать отправной точкой для восстановления и развития регионов после коронавирусного кризиса. На зарастающих лесом сельхозземлях можно будет трудоустроить до 100 тыс. человек, подсчитали в Гринпис России.

"Потенциал по открытию рабочих мест есть у 71 региона, при этом больше всего работников потребуется в Башкирии, Новосибирской области и Забайкалье", - считают экологи.

Сохранение лесов является одной из целей нацпроекта "Экология". Предусматривается восстановление всех площадей вырубленных и погибших лесов, а также сокращение ущерба от лесных пожаров в три раза к 2024 году.