В Якутии завершилось проектирование нового национального парка "Кыталык"

ЯКУТСК, 5 июня. /ТАСС/. Проектирование национального парка "Кыталык" (якутское название стерха - кыталык, стерх - белый журавль) в Аллаиховском районе Якутии, о создании которого по нацпроекту "Экология" сообщалось в конце прошлого года, завершено. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в пятницу на своей официальной странице в Instagram.

Территория включает наиболее ценные части природного заказника "Кыталык" и одноименного местного резервата. Основной целью создания нового нацпарка стало сохранение восточносибирской популяции стерха. Стерх внесен в Международную Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения, и как редкий вид - в Красную книгу РФ.

"В последние годы заметно выросла численность восточносибирской популяции стерха, насчитывающей около 4 000 особей. И теперь более 99% мировой популяции белых журавлей летом гнездится на территории Якутии. Сейчас в рамках нацпроекта "Экология" завершено проектирование национального парка "Кыталык" в Аллаиховском районе", - говорится в сообщении.

Создание национального парка направлено, в частности, на сохранение эталонных тундровых ландшафтов Яно-Индигирской низменности, редких и исчезающих видов животных, включая яно-индигирскую популяцию дикого северного оленя, поддержание традиционного природопользования коренных народов Севера и развитие экологического туризма.

Из позвоночных животных на территории национального парка отмечен 21 вид млекопитающих и 91 вид птиц, 63 из них - гнездящиеся. Здесь располагаются гнездовья включенных в Красную книгу РФ стерха, белоклювой гагары, пискульки, малого лебедя, клоктуна, кречета, сапсана, места массовой линьки водоплавающих птиц. Встречаются волк, песец, росомаха, ондатра, представители отряда грызунов, отмечаются заходы дикого северного оленя, лося, соболя, горностая, ласки, бурого медведя, а также овцебыка, занесенного в Красную книгу Якутии.

О нацпроекте

Нацпроект разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".

На исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).