Путин заявил, что идеи экологов учтут в нацпроекте "Экология"

НОВО-ОГАРЕВО, 5 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил, что ценные идеи общественности будут учтены в национальном проекте "Экология".

На встрече с экологами и зоозащитниками, которая проходит в режиме видеоконференции, глава государства поздравил всех специалистов с отмечаемым 5 июня Днем эколога, поблагодарил их за труд. Поздравления и благодарность Путин также адресовал ученым, работникам национальных парков, заповедников и волонтерам, активистам, защитникам природы. Президент подчеркнул их "энергичность и искреннюю преданность делу".

"Ваше личное участие в экологических акциях, обширная просветительская и научно-исследовательская деятельность важна, подчас незаменима, является серьезной частью большой общей работы по сбережению уникальной природы России, ее биоразнообразия", - обратился глава государства к участникам совещания. По его словам, нередко благодаря именно активистам, "власти на местах получают своевременный сигнал о конкретных проблемах, что называется - хороший импульс от общественности, и принимают необходимые меры". Для примера он привел так называемую китовую тюрьму во Владивостоке, истории с жестоким обращением с животными, которые, "по сути, стали катализитором принятия отдельного федерального закона об ответственном обращении с животными".

Путин обратил внимание экологов на то, что в видеоконференции участвуют руководители министерств и ведомств. "Поэтому все ваши предложения, идеи сразу поступят в работу, в том числе будут учтены при реализации национального проекта "Экология", который напрямую касается всех отраслей экономики и социальной сферы и требует самого активного участия гражданского общества", - подчеркнул президент.