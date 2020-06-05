В Вологодской области приступили к ремонту дорог по нацпроекту на 60% объектов

ВОЛОГДА, 5 июня. /ТАСС/. Дорожные службы Вологодской области начали работы на 30 объектах из 50, запланированных в этом году к ремонту и реконструкции в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги". Начаты работы на 16 региональных трассах, которые связывают несколько городов и районов, сообщил заместитель губернатора области Антон Стрижов.

"Все контракты в отношении 24 региональных и 26 муниципальных объектов заключены. В этом году запланировано восстановить асфальтобетонное покрытие на 295,9 км региональной сети дорог и 31 км муниципальной сети. Всего в рамках национального проекта предусмотрен ремонт на 50 объектах, на 30 он идет, к ремонту оставшихся 20 объектов приступят в ближайшие месяцы. На сегодня работы по укладке нового асфальтобетона выполнены на 122,5 тыс. квадратных метров, что составляет 5,26% от годового планового показателя", - привела слова Стрижова пресс-служба областного правительства.

По его данным, подрядные организации приступили к работам на 16 крупных региональных дорогах. В Вологде приводят в порядок 10 улиц, которые наиболее интенсивно используются, а ремонтируемая сейчас улица Преображенского является одной из основных магистралей Вологды и ведет на федеральную трассу А-115 Вологда - Новая Ладога. В Череповце работы проводятся на 11 улицах, которые длительное время не ремонтировались.

Как сообщалось ранее в марте, объем запланированного в этом году ремонта на 23% больше, чем в прошлом году. На это направят 4,6 млрд рублей из федерального, областного и местных бюджетов.

Вологодская область занимает первое место по протяженности дорог в Северо-Западном федеральном округе и 17-е - в России. Из 28 тысяч км вологодских дорог порядка 11 тыс. - регионального значения и еще 16,6 тыс. - муниципального. В рамках нацпроекта планируется отремонтировать почти две тысячи км трасс с 2019 по 2024 годы, на это будет выделено более 38 млрд рублей. В результате доля региональных дорог, соответствующих нормативам, составит к 2024 году 40,6%, в Вологде и Череповце - более 80%.