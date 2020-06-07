В Ингушетии в рамках экоакции "Вода России" собрали вдоль реки более 250 мешков мусора

МАГАС, 7 июня. /ТАСС/. Сотрудники Минприроды Ингушетии совместно с волонтерами в рамках акции "Вода России" собрали вдоль реки Асса более 250 мешков мусора, сообщил ТАСС и.о. министра экологии и природных ресурсов Магомед Евлоев.

"В рамках акции "Вода России" было собрано более 250 мешков мусора вдоль реки Асса, в санитарной уборке приняли участие около 300 человек. Это Всероссийская ежегодная акция по очистке берегов водных объектов России и Ингушетия уже четыре года подряд занимает первое место в рейтинге регионов-участников. Для соблюдения установленных Роспотребнадзором норм участники были разделены на три группы в трех населенных пунктах Сунженского района - Нестеровское, Алхасты и Галашки и обеспечены средствами защиты - масками и антисептиками", - сказал Евлоев.

По его словам, министерство предоставило участникам акции необходимый инвентарь для уборки, а также раздавались и прохладительные напитки.

"В уборке территорий принял участие коллектив ведомства и сотрудники Назрановского и Сунженского лесничества и лесопожарных центров. Поддержали акцию и представители регионального отделения партии "Единая Россия", члены Российского экологического общества, глава и сотрудники Сунженской районной администрации и сельские поселения Нестеровское, Алхасты и Галашки, кроме этого, в качестве волонтеров приехали ребята из Молодежного Совета Минприроды Ингушетии и Общества охотников и рыболовов", - добавил собеседник агентства.

Акция "Вода России" по уборке берегов рек и озер от мусора проходит ежегодно с 2014 года. С 2019 года акция "Вода России" стала частью федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" (входит в нацпроект "Экология"). К концу 2024 года планируется расчистить 15,2 тыс. га рек, озер и водохранилищ.