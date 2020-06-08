В Сахалинской области запустили интерактивную карту дорог

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 июня. /ТАСС/. Власти Сахалинской области запустили в работу в полном режиме интерактивную карту, с помощью которой любой житель сможет следить за ремонтом трасс в регионе через интернет. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе островного правительства.

Интерактивная карта дорог Сахалинской области была запущена в тестовом режиме в середине мая и была доступна только по внутренней ссылке. По информации областных властей, создание карты во многом будет способствовать просветительской деятельности населения по показателям нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

"Ресурс разработан на платформе яндекс.конструктор.ру. Он доступен на сайте регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства", - сообщили в пресс-службе.

После полного запуска карта появилась в открытом доступе в интернете, каждый житель теперь может познакомиться с ее содержимым. На ней обозначены разными цветами участки трасс, которые ремонтируются или запланированы к реконструкции. По ней можно также узнать об объемах работ и средствах, запланированных на ремонт того или много объекта. Таким образом, сахалинцы и курильчане смогут оценить эффективность работы органов местного самоуправления при формировании планов дорожных работ.

Вопрос ремонта дорог для Сахалинской области является одним из наиболее актуальных. В настоящее время в регионе соответствуют нормативным требованиям только 54,7% трасс, 58% имеют асфальтобетонное покрытие. Из 243 населенных пунктов 159, а это 65%, не имеют связи с Южно-Сахалинском по дорогам с твердым покрытием.

В 2020 году на островах планируется построить и ввести в эксплуатацию 57,5 км дорог с устройством асфальтобетонного покрытия, в том числе 45,9 км на региональных дорогах и 11,6 км на автодорогах местного значения. Отремонтировано будет 132,2 км трасс. Твердое покрытие впервые появится севернее села Онор в Смирныховском районе между Палево и Зональным, а также между Воскресеновкой и селом Славы в Тымовском районе, от станции Ныш до Ноглик и на 10-километровом участке в Охинском районе.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, 83 субъекта РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1 до 50,9%, вдвое увеличена (до 85%) протяженность дорог городских агломераций в нормативном состоянии. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.