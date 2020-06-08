В СП сообщили, что исполнение расходов бюджета на нацпроекты за пять месяцев достигло 29%

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета РФ на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры за январь - май 2020 года исполнены на 29%, что составляет 629,773 млрд рублей из установленных уточненной бюджетной росписью ассигнований в размере 2,17 трлн рублей. Об этом свидетельствуют оперативные данные Счетной палаты РФ, имеющиеся в распоряжении портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС.

По предварительным данным, исполнение расходов на 1 июня по семи нацпроектам превысило 25%. Лидером, как и по итогам четырех месяцев, остается нацпроект "Здравоохранение" - расходы по этому направлению исполнены на 49,7% к бюджетным ассигнованиям. За ним следуют "Жилье и городская среда" (36,5%), "Демография" (32,1%), "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (28,8%), "Культура" (28,3%), а также "Наука" и "Производительность труда и поддержка занятости" (по 25,2%).

Самые низкие показатели продемонстрированы по проектам "Цифровая экономика" (7,8%), "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (12,2% от установленных на год объемов), "Международная кооперация и экспорт" (12,3%) и "Экология" (16,2%).

Расходы по национальному проекту "Образование" составили 22,5%, по Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры - 24,5%.

Счетная палата уточнила общий годовой объем ассигнований, установленный бюджетной росписью на все национальные проекты. По новым данным, этот показатель составляет 2,17 трлн рублей (месяцем ранее называлась сумма 2,23 трлн рублей). В условиях распространения коронавирусной инфекции и борьбы с пандемией власти РФ обнародовали общенациональный план восстановления экономики и готовятся пересмотреть параметры нацпроектов. Окончательных решений по ним пока нет.