Финансирование нацпроектов в Петербурге на 2020 год сокращено на 9%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Финансирование реализации национальных проектов в Петербурге в 2020 году составит 28,6 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета финансов в понедельник.

"В соответствии со сводной бюджетной росписью расходы на реализацию региональных проектов Санкт-Петербурга [были] предусмотрены в объеме 31,4 млрд рублей. В рамках проводимой в данный момент корректировки бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год, которая направлена на выделение приоритетных расходов и уточнение доходной базы, расходы на реализацию национальных проектов в Санкт-Петербурге сокращены на 9% до 28,6 млрд рублей", - сказал представитель пресс-службы.

В частности, сокращаются расходы на 2,4 млрд рублей на нацпроект "Жилье и городская среда". "В рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" предусмотрен целевой показатель "12 обустроенных общественных пространств". Сокращение ассигнований не повлияет на его достижение", - пояснил собеседник агентства.

Также сокращены расходы на нацпроекты "Международная кооперация и экспорт" (на 178,9 млн рублей), "Образование" (68 млн рублей), "Производительность труда и поддержка занятости" (45,5 млн рублей), "Культура" (13,5 млн рублей), "Экология" (3,3 млн рублей).

При этом одновременно предусмотрено увеличение расходов на реализацию национальных проектов "Демография" (+135,3 млн рублей), "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (+106 млн рублей), "Здравоохранение" (+86,1 млн рублей) и т. д.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.