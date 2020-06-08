Лесные хозяйства Пензенской области получили новую спецтехнику по нацпроекту

ПЕНЗА, 8 июня. /ТАСС/. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в понедельник вручил представителям лесничеств региона ключи от новой техники, приобретенной по нацпроекту "Экология". Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства Пензенской области.

"Эта техника очень нужна в лесничествах. Она позволит проводить все необходимые для сохранения лесного богатства мероприятия - опашку массивов, регулярное их патрулирование, оперативное тушение возгораний", - приводятся в сообщении слова Белозерцева.

Всего для лесхозов закуплено 33 единицы спецтехники, в том числе четыре лесопожарных комплекса "Егерь", седельный тягач, три квадроцикла, 18 автомобилей УАЗ "Хантер" и семь автомобилей УАЗ "Патриот".

"Автотранспорт будет передан в лесопожарный центр Пензенской области и лесничества для тушения лесных пожаров и осуществления федерального государственного лесного и пожарного надзора в лесах на территории Пензенской области", - говорится в сообщении.

Нацпроект "Экология" рассчитан на период с 2019-го по 2024 год и включает 11 подразделов, среди которых "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности" и "Чистый воздух". На исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить из федерального бюджета 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей.