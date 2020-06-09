Магаданская область потратит до 140 млн рублей на медицинское оборудование

ТАСС, 9 июня. Магаданская область получит из федерального бюджета 137,9 млн рублей на приобретение нового медицинского оборудования для региональных учреждений. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Запланировано приобретение 10 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), на эти цели из федерального бюджета предусмотрено 20,8 млн рублей. На приобретение магнитно-резонансного томографа предусмотрено 105,1 млн рублей федеральной субсидии. На закупку 16 единиц медицинского оборудования - электрокардиографы, дефибрилляторы, рефкератометр, приборы УЗИ, электроретинограф и другое - предусмотрено около 12 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

По информации магаданских властей, новая техника поступит в региональный сосудистый центр и областной онкологический диспансер.

Деньги на закупку оборудования выделяют для Магаданской области по национальному проекту "Здравоохранение".

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 гг. более 1,7 трлн рублей.