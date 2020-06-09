Десять школ за 11 млрд рублей появятся в Сахалинской области до конца 2024 года

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 июня. /ТАСС/. Власти Сахалинской области за ближайшие пять лет планируют построить в регионе 10 общеобразовательных школ. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе островного министерства образования.

"До конца 2024 года в области будут построены 10 новых школ. Суммарная стоимость работ по возведению этих объектов превысит 11 млрд рублей", - сообщил собеседник агентства.

По данным областных властей, семь новых школ появятся на Сахалине, еще три - на Курильских островах. Стройка на разных стадиях идет при поддержке федерального правительства.

Работа по созданию новых школ в Сахалинской области проходит по национальному проекту "Образование". Его реализация рассчитана до конца 2024 года. Его общий бюджет по стране составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.