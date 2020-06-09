Более 100 соцобъектов подключили к интернету по нацпроекту в Самарской области в 2020 году

САМАРА, 9 июня. /ТАСС/. Интернет подведен к 110 социально значимым объектам в Самарской области в текущем году из 270 запланированных по национальному проекту "Цифровая экономика". Об этом во время онлайн-конференции сообщил руководитель департамента информационных технологий и связи региона Константин Пресняков.

"В прошлом году было подключено 219, в этом году подключено 110 из 270 запланированных. Работы не останавливаются", - сказал Пресняков. Всего до конца 2021 года планируется подключить к интернету 1490 социально-значимых объектов почти в 900 населенных пунктах региона по нацпроекту.

Пресняков отметил, что цифровизация особенно показала свою актуальность во время пандемии из-за угрозы распространения коронавируса. Сейчас во время действия режима самоизоляции в регионе граждане не имеют возможности очно обратиться в ряд ведомств. Кроме того, в онлайн-режиме проходит обучение в школах и вузах. Наиболее востребованными в пандемию оказались такие онлайн-услуги, как оформление выплат школьникам, ветеранам труда, компенсаций расходов на услуги ЖКХ для получателей субсидий.

Нацпроект "Цифровая экономика" включает шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на его исполнение планируется направить свыше 1,634 трлн рублей.