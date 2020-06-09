Нижегородская область и Кубань стали самыми упоминаемыми в контексте нацпроектов в мае

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Наиболее упоминаемыми в СМИ регионами в контексте нацпроектов в мае 2020 года стали Нижегородская область, Краснодарский край и Башкирия. Об этом говорится в исследовании "Медиалогии", подготовленном специально для портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС.

Нижегородская область сохраняет лидерство не первый месяц: она была самой упоминаемой как в конце прошлого года, так и в январе, в феврале, марте и апреле 2020 года. В мае она сохранила лидерство с результатом 5,4 тысячи сообщений.

Наиболее интересными для СМИ в этом регионе стали новости о начале масштабного дорожного ремонта, о конкурсе "социальный предприниматель 2.0" и о начале отбора проектов на всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды 2021 года "Малые города и исторические поселения".

Вторым по числу упоминаний в мае стал Краснодарский край (почти 4 тысячи сообщений). Месяцем ранее регион не вошел в тройку финалистов ежемесячного рейтинга. Журналисты рассказывали об увеличении экспорта сахара, о выплатах многодетным семьям и о специальной обучающей программе для студентов.

Третье место заняла Республика Башкортостан (месяцем ранее была второй). Об этой области за прошедший месяц было опубликовано около 3,7 тыс. сообщений.

Как отмечают в "Медиалогии", главными стали сообщения о первых отремонтированных в рамках нацпроекта дорогах, о конкурсах на гранты для сельхозпроизводителей, а также об обновлении и строительстве новых объектов культуры.

Московская область, которая месяцем ранее занимала третье место, опустилась в мае на пятое с результатом 3,1 тысячи сообщений.