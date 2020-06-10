В Ростовской области 39 предприятий участвуют в проекте повышения производительности труда

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июня. /ТАСС/. Реализация национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" в Ростовской области идет с опережением более чем в два раза, к участию в проекте присоединились 39 предприятий региона. Об этом в среду в ходе отчета о результатах деятельности правительства Ростовской области за 2019 год сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Создан региональный Центр компетенций, открыта учебно-производственная площадка "Фабрика процессов". В нацпроект вошли 39 донских предприятий, мы имели задачу меньше 20", - сказал Голубев.

Глава региона отметил, что приоритетной целью властей является участие в проекте всех без исключения сфер деятельности. "Еще 10 лет назад на 100 человек трудоспособного возраста приходилось 18 пенсионеров, сегодня уже 22. Дальше будет еще повышение этого показателя. Достойная жизнь и тех, кто трудится, и тех, кто ушел на заслуженный отдых, требует от всех нас роста производительности, роста результативности", - сказал Голубев.

Основная задача нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" - обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения технологий бережливого производства. Проект также призван определить интерес бизнеса к проблеме роста производительности труда, формированию продукта и рынка услуг по повышению производительности труда в РФ.