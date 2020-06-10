В Адыгее построили первый в регионе ледовый дворец

МАЙКОП, 10 июня. /ТАСС/. Строительство первого в Адыгее ледового дворца, профинансированное по нацпроекту "Демография", завершено с опережением графика, сообщил в среду в своем аккаунте в Instagram глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

"Объект завершен с опережением графика. Теперь благодаря федеральному проекту "Спорт - норма жизни" (входит в нацпроект - прим. ТАСС) появятся свои перспективы у профессионального хоккея и фигурного катания и в Адыгее", - написал глава республики.

В пресс-службе главы Адыгеи ТАСС уточнили, что возведение Ледового дворца власти планировали завершить в сентябре текущего года.

"Многие из нас в детстве играли в хоккей во дворах, именно из дворовых команд по всей стране выходили будущие чемпионы. Массовый спорт помогал создавать спортивную славу страны. Выбрал для себя хоккей и Тимур Шхалахов - юный хоккеист из Адыгеи, с которым я сегодня пообщался на льду. Он показывает хорошие результаты, выступает за ХК "Химик" (г. Воскресенск). Есть у нас и своя ночная лига. Уверен, что желающих выйти на лед будет много", - отметил Кумпилов. Глава региона добавил, что ледовая арена откроется в республике, как только это позволит эпидобстановка.

Ранее сообщалось, что общая площадь двухэтажного здания ледового дворца, в котором будут зоны для массового катания и отдыха и зона для профессиональных занятий, превышает 3,6 тыс. кв. метров. Основное финансирование строительства объекта - 252 млн рублей - из федерального бюджета. Адыгея в конце минувшего года была названа в числе десяти регионов, где успешно реализуется федеральный проект "Спорт - норма жизни". Власти республики поставили задачу сделать систематические занятия физкультурой нормой жизни как минимум для половины населения региона.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на нацпроекта до конца 2024 года составляет 3 105,2 млрд рублей.