Кружковое движение НТИ и Минпросвещения запускают первый всероссийский конкурс кружков

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) совместно с Министерством просвещения РФ объявило первый всероссийский конкурс кружков. Участники его первого этапа попадут в реестр и первую карту технологических кружков России, которую планируется выпустить к осени, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Кружкового движения.

"По итогам будут определены лучшие кружки, работа которых направлена на включение школьников в решение реальных технологических задач, подготовку инженеров, новаторов и технологических предпринимателей будущего. К осени 2020 года планируется выпустить общий реестр и первую карту технологических кружков России. Конкурс является одним из мероприятий, направленных на выполнение поручения президента Российской Федерации по созданию в стране сети кружков по модели Кружкового движения НТИ", - сказали в пресс-службе.

Первый этап, на котором принимаются заявки кружков, продлится до 30 июня. Участие в конкурсе могут принять кружки по тематикам НТИ, технического творчества, углубленного изучения наук, а также неформальные и самоорганизующиеся сообщества технологических энтузиастов, в том числе интернет-сообщества. Все участники первого этапа попадут в реестр и карту кружков, поэтому организаторы рассчитывают охватить максимум кружков из всех регионов России.

"Мы хотим картировать всю систему технологических кружков, участники которых способны не только использовать новые технологии, но и разрабатывать их, исследовать, создавать на их основе новые продукты. Для нас важно, чтобы карта росла и сверху, и снизу, поэтому подать заявку может как руководитель кружка или организации, при которой он работает, так и сам школьник-участник кружка", - процитировали в пресс-службе лидера рабочей группы Кружковое движение НТИ Дмитрия Земцова.

Соревнование кружков

Второй этап конкурса, соревновательный, пройдет по трем номинациям. В номинации "Инструменты быстрого реагирования" кружки представят оригинальные формы проведения занятий, методические приемы, в том числе появившиеся в ответ на пандемию коронавируса. Командам кружков предстоит разработать онлайн-занятие и продемонстрировать использование авторских инструментов и методик.

Номинация "Принимаю вызов" предназначена для кружков, которые в условиях пандемии не только обеспечили стабильную работу, но и открыли новые возможности. Кружки должны представить целостные решения, которые могут быть масштабированы и использованы другими в кризисных ситуациях. В рамках конкурса команды будут соревноваться в решении кейсов.

В номинации "Взгляд в технологическое будущее" от участников принимаются заявки на проведение мероприятий - хакатона, школы, челленджа - которые призваны подготовить школьников к работе с технологиями будущего и воплощению практик будущего. Лучшие мероприятия будут проведены при финансовой и организационной поддержке Кружкового движения НТИ.

Победителей определят по итогам третьего, очного тура, который запланирован в ноябре-декабре 2020 года. На заключительный тур кружки-финалисты направят команды от трех до пяти человек с обязательным участием школьников. Организатором конкурса выступает Кружковое движение НТИ совместно с Министерством просвещения Российской Федерации при поддержке технопарка "Ленполиграфмаш" и "Точки кипения - Санкт-Петербург".

"Распространение накопленного опыта, практик Кружкового движения НТИ открывает перед талантливыми российскими школьниками, которые интересуются наукой и технологиями, мечтают стать учеными, инженерами, предпринимателями, новые возможности для роста, самореализации, развития своих способностей. Первый всероссийский конкурс кружков - это следующая важная ступень в нашей совместной работе по развитию дополнительного образования школьников и технологических кружков в России, реализации поручения президента. Благодаря конкурсу лучшие кружки, сообщества технологических энтузиастов страны смогут заявить о себе, продемонстрировать свои умения, достижения, уникальные и оригинальные формы работы, находки, решения, видение будущего", - привели в пресс-службе слова первого заместителя министра просвещения РФ Дмитрия Глушко.

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.