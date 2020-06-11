На Сахалине планируют создать сервис для вывоза крупногабаритного мусора на полигоны

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 июня. /ТАСС/. Власти Сахалинской области по инициативе губернатора региона Валерия Лимаренко намерены запустить на Сахалине сервис для вывоза крупногабаритного мусора на полигоны. Планируется, что новой услугой смогут пользоваться строительные компании, садоводческие товарищества и строящие дома или делающие ремонт жители, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"Губернатор поручил региональному оператору проработать вопросы создания диспетчерской службы и провести разъяснительную работу с перевозчиками. Транспорт рассчитывают оснастить GPS-навигаторами, подключить к системе ГЛОНАСС. Грузовые автомобили получат единые фирменные знаки, которые поручено разработать региональному Минтрансу", - сказали в пресс-службе.

В области остро стоит проблема стихийных свалок мусора. На островах по состоянию на 1 января этого года были зарегистрированы 123 незаконные свалки, но к концу мая их количество увеличилось почти до 1 тыс. Сахалинские власти начали масштабную борьбу с несанкционированными местами скопления отходов, пересмотрели нормы и правила вывоза мусора, ужесточили штрафные санкции.

По данным областных властей, сейчас в регионе работает большое количество частных перевозчиков крупногабаритного мусора, которые за деньги вывозят отходы в лесную зону или на берег моря. Тем самым они наносят ущерб окружающей среде и способствуют созданию новых свалок.

Мероприятия по обнаружению и ликвидации стихийных мест скопления мусора проходит в регионе по нацпроекту "Экология".

В нацпроект "Экология" входят 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).