Ряд показателей нацпроектов в Смоленской области в 2019 году выполнили более чем на 120%

ТАСС, 11 июня. Национальные проекты "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Малое и среднее предпринимательство", "Жилье и городская среда" выполнены в Смоленской области в 2019 году с превышением плановых показателей более чем на 120% по ряду показателей. Об этом в четверг сообщил губернатор Алексей Островский, выступая с отчетом в областной Думе о результатах деятельности администрации региона за 2019 год.

"В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" отремонтированы 22 улицы в городе Смоленске и 14 дорог регионального значения - 120% от планового показателя. По нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" Смоленским областным фондом поддержки предпринимательства был выдан 951 микрозайм субъектам МСП - 167,4% от плана. В соответствии с нацпроектом "Жилье и городская среда", благоустроено 168 дворовых и 43 общественные территории - 139% от планового показателя", - сказал Островский.

По его словам, также на 55% превышен показатель по объему лесовосстановления в рамках нацпроекта "Экология". "Мы осуществляли 46 региональных проектов в составе девяти нацпроектов и одной национальной программы. Еще раз подчеркну, что на их выполнение были направлены колоссальные финансовые средства - более 5 млрд рублей", - добавил Островский.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.