Татарстан вовлек четыре частные медорганизации в реализацию нацпроекта "Демография"

КАЗАНЬ, 12 июня. /ТАСС/. Власти Татарстана отобрали четыре частные медорганизации для оказания услуг по нацпроекту "Демография" жителям республики в возрасте 65 лет и старше. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства труда, занятости и социальной защиты республики.

Девять регионов РФ получат около 567 млн рублей вместо 577 млн на реализацию пилотного проекта по вовлечению частных медорганизаций в оказание медико-социальных услуг россиянам старше 65 лет в рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". Экс-глава Минтруда Максим Топилин ранее пояснял, что вовлечение данных организаций в эту работу связано с пониманием того, что на государственные медицинские учреждения уже возложена большая нагрузка и нецелесообразно направлять на новую задачу финансовые ресурсы, имеющиеся в системе обязательного медицинского страхования и в бюджетах регионов.

"По результатам конкурсного отбора в Республике Татарстан признаны победителями четыре организации: ООО "Медгард-Набережные Челны", ООО "Отель-Клиника", медсанчасть ОАО "Татнефть" и города Альметьевска, ООО Ассоциация клиник "Медицина Будущего". Общее число граждан, которым будут оказаны услуги, составит 360 человек, планируемый период реализации пилотного проекта в 2020 году - шесть месяцев. Общий объем средств составляет 31 млн рублей", - говорится в ответе на запрос агентства.

В Татарстане конкурсный отбор частных медицинских организаций для участия в пилотном проекте проходил с 27 января по 5 февраля 2020 года. Медорганизации - участники пилотного проекта должны посещать на дому людей в возрасте 65 лет и старше (при наличии медицинских показаний, но не реже одного раза в неделю) с проведением медицинского осмотра. Также они будут выполнять на дому назначенные врачом медицинские манипуляции маломобильным людям. Речь идет о внутривенном, внутримышечном, подкожном введении препаратов, уходе за уретральным катетером, наложенной стомой, обработке пролежней.

В случае соответствующих назначений врача организация будет также проводить на дому забор анализов, что предусмотрено первым этапом диспансеризации.

"[Частные медорганизации будут] оказывать помощь в организации вакцинации лиц в возрасте 65 лет и старше, включая их запись на вакцинацию и последующее наблюдение за состоянием здоровья лица в возрасте 65 лет и старше в течение трех дней после проведения вакцинации и др. В настоящее время идут подготовительные мероприятия, и с 1 июля 2020 года начнется реализация пилотного проекта в республике", - сообщили в пресс-службе.