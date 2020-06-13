Почти 1 800 работников культуры Приморья повысят квалификацию в ведущих учреждения страны

ТАСС, 13 июня. Почти 1 800 сотрудников учреждений культуры Приморского края повысят свою квалификацию к концу 2024 года в рамках национального проекта "Культура", сообщает пресс-служба правительства региона.

"Повышение квалификации могут пройти библиотекари, преподаватели, хормейстеры, концертмейстеры, режиссеры, художественные руководители, методисты, руководители учреждений и другие специалисты. В 2019 году обучение прошел 121 человек, в 2020-м проходят еще 227. Специалисты повышают квалификацию в Дальневосточном государственном институте искусств, в Санкт-Петербургском государственном институте культуры, во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова и других учреждениях. Всего до конца 2024 года обучение пройдут около 1 800 специалистов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в России созданы 15 центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе институтов искусств. Ежегодно Минкульт Приморья формирует и направляет в институты заявки на обучение специалистов творческих специальностей.

Национальный проект "Культура" разработан по поручению президента России Владимира Путина и реализуется с 2019 по 2024 года. Одна из его ключевых задач - обеспечить повышение квалификации для работников отрасли в центрах непрерывного образования. Кроме того, в рамках проекта строятся и модернизируются сельские культурно-досуговые учреждения, создаются виртуальные концертные залы, оснащаются современным оборудованием библиотеки и организуется грантовая поддержка для любительских творческих коллективов.