Главгосэкпертиза одобрила проект строительства станции очистки воды в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 14 июня. /ТАСС/. Проект строительства первой станции очистки воды в поселке Хатанга в Арктической зоне Красноярского края получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Об этом ТАСС сообщил министр промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Афанасьев.

В настоящий момент в Хатанге, где проживает более 2,5 тыс. человек, действует открытый водозабор без очистки. Вода в весенне-осенний период не соответствует нормативам. В рамках федерального проекта "Чистая вода" там планируется построить станцию очистки.

"Эксперты Красноярского филиала Главгосэкспертизы России провели проверку достоверности сметной стоимости проекта строительства станции второго подъема с комплексом очистки и обеззараживания холодной воды для села Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение", - сообщил Афанасьев. Он отметил, что после этого будет объявлен конкурс на строительство станции.

Строительство будет вестись два года. Для этого в 2020 году из федерального бюджета направят 27,4 млн рублей. На эти средства будет закуплено основное технологическое оборудование - станция очистки воды. В следующем году для завершения проекта из федерального бюджета направят 41 млн рублей.

В нацпроект "Экология", рассчитанный на 2019-2024 годы, включены 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".