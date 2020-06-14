В Ингушетии в июле откроют пять новых детских садов для решения вопроса очередности

МАГАС, 14 июня. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены сдать в эксплуатацию в первых числах июля пять новых детских садов, открытие которых решит вопрос очередности в детские дошкольные учреждения. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в Минстрое региона.

"В конце июня - первых числах июля мы сдадим в эксплуатацию пять новых детских садов, каждый из которых рассчитан на 220 мест. Объекты будут открыты в Магасе, селах Плиево, Али-Юрт, Сурхахи и Насыр-Корт, они уже полностью готовы, сейчас готовятся акты ввода. С начала года мы уже открыли одну школу в Сурхах и 12 детских садов в разных населенных пунктах региона, амбулаторию в Троицком, а также ввели в эксплуатацию 23 тыс. кв. м жилья. Это все позволило нам создать около 300 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального Минобразования, все дошкольные учреждения построены в рамках нацпроектов, их открытие позволит решить вопрос очередности в детские сады.

"В Магасе вопрос очередности после открытия детского сада будет закрыт более чем на 90%, в четырех сельских поселениях открываемые детские сады сократят очереди примерно на 50%. Четыре детских сада были построены в рамках нацпроекта "Демография" и один - в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Новые объекты не только решат вопрос очередей, но также и помогут частично решить вопрос безработицы. Мы тщательно будем отбирать персонал в детские сады для всестороннего развития детей и подготовки их к школе", - сказали в ведомстве.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в частности, строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на нацпроекты до конца 2024 года составляет 3 105,2 млрд рублей.