В Твери заложили первый камень в основание детской больницы

ТАСС, 15 июня. Первый камень детской областной больницы в Твери заложили губернатор Тверской области Игорь Руденя и глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Стороны также подписали государственный контракт на строительство двух корпусов, рассчитанных на 420 коек, сообщает в понедельник пресс-служба госкорпорации.

Решение о создании нового больничного комплекса было принято весной 2017 года после пожара в старом корпусе детской областной больницы. В 2019 году президент РФ Владимир Путин подписал решение о назначении единственного исполнителя - госкорпорации "Ростех", которая будет заниматься реализацией проекта. Регион до 2023 года по национальному проекту "Здравоохранение" направит на строительство больницы более 4,6 млрд рублей.

"Госкорпорация "Ростех" и правительство Тверской области 15 июня подписали государственный контракт на строительство в регионе новой детской клинической больницы. Губернатор Игорь Руденя и глава "Ростеха" Сергей Чемезов заложили первый камень на месте строительства. Здание медицинского центра спроектировано в виде двух шестиэтажных (включая один подземный уровень) корпусов, соединенных тремя галереями. Больница рассчитана на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год", - говорится в сообщении.

Проект реализует дочерняя компания Ростеха "РТ-СоцСтрой". В корпусах медицинского учреждения расположатся 17 отделений, в том числе онкогематологическое и офтальмологическое, потребность в которых испытывает Тверская область. Отделение патологии новорожденных, а также реанимация и хирургия для младенцев расположатся в отдельном блоке, уточнили в пресс-службе госкорпорации.

"В детской областной больнице будет развиваться ряд направлений - нейрохирургия, детская онкология. Новое учреждение спроектировано при участии лучших специалистов-практиков, в том числе тех, которые работают в действующей больнице, а также исходя из мнений лучших практикующих врачей Москвы, Твери и области. Мы проводили консультации с московскими лечебными учреждениями - Морозовской и Филатовской больницами, обратились к государственной корпорации "Ростех", так как это очень серьезный для нас проект. Для нас было важно найти надежных партнеров, чтобы построить новое высокотехнологичное учреждение", - сказал Руденя после подписания госконтракта.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, устранение кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, проведение профилактических медицинских осмотров всех граждан не реже раза в год. На реализацию нацпроекта планируется потратить более 1,7 трлн рублей.