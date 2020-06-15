Северная Осетия получила по нацпроекту технику для тушения природных пожаров

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 июня. /ТАСС/. Северная Осетия по нацпроекту "Экология" получила дополнительно три единицы лесопожарной техники на общую сумму свыше 13 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды республики.

"Северная Осетия в рамках национального проекта "Экология" в этом году получила дополнительно три единицы лесопожарной техники на общую сумму свыше 13 млн рублей (12 393,6 тыс. рублей из федерального бюджета и 790,8 тыс. рублей из республиканского бюджета)", - говорится в сообщении.

За два года Северная Осетия по национальному проекту "Экология" приобрела 11 единиц лесопожарной техники и 4 единицы лесопожарного оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на общую сумму 35,7 тыс. рублей.

Существующая база лесопожарной техники ГАУ "Аланиялес" пополнилась двумя единицами пожарных автоцистерн, двумя бульдозерами, тремя малыми лесопатрульными комплексами, двумя универсальными лесопожарными модулями, одним колесным трактором, грузовой автомашиной на базе полноприводного шасси и 4 единицами лесопожарного оборудования.

Мероприятия по укреплению материально-технической базы подведомственных организаций, а именно приобретение техники и оборудования, позволят повысить оснащенность лесопожарных служб до 74%, а также повысит скорость их реагирования.

По данным Рослесхоза, на сегодняшний день износ лесопожарной техники в регионах достигает 80-90%. Площадь лесов в республике составляет более 177,5 тыс. га, что является значительной частью территории региона.