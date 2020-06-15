В Вологодской области отремонтируют 26 домов культуры

ВОЛОГДА, 15 июня. /ТАСС/. Правительство Вологодской области выделило 75 млн рублей на ремонт 26 сельских домов культуры по губернаторской программе "Сельский дом культуры" и нацпроекту "Культура". Работы будут выполнены к середине августа, сообщил начальник департамента культуры и туризма области Владимир Осиповский.

"На реализацию программы губернатора "Сельский дом культуры", которая включена в нацпроект "Культура", в 2020 году предусмотрено более 75 млн рублей (более 73 млн - из областного бюджета, 2,5 млн рублей - из местных). Дома культуры, где проведут ремонты, определены в прошлом году. На 15 июня в 25 учреждениях заключены контракты, степень исполнения составляет от 2% д 75%. В Череповецком районе работы еще не начаты. К 15 августа планируется завершить данные работы, срок реальный", - сказал Осиповский на оперативном совещании у губернатора области.

По его данным, в основном, проводятся работы по ремонту кровли, входных групп, инженерных коммуникаций, замене окон и дверей. На 2021 год запланировано отремонтировать также 26 домов культуры, по 14 из них разработана проектно-сметная документация, она направлена на экспертизу, по 12 учреждениям документация готовится.

"Программу "Сельский дом культуры" мы продолжаем. В 2020 году все необходимые ресурсы выделены, на 2021 год все проекты должны быть профинансированы. Каждый год по 26 сельских домов будем ремонтировать. Эта программа востребована и получает большой отклик жителей на градостроительных советах", - сказал губернатор области Олег Кувшинников.

Программа была начата в 2018 году и рассчитана на пять лет, ежегодно в каждом муниципалитете будут ремонтировать по одному дому культуры. В результате к 2024 году приведут в порядок 130 учреждений.