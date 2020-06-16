Школьники ДВФУ создали нейросеть для регулирования транспортных потоков

ВЛАДИВОСТОК, 16 июня. /ТАСС/. Школьники из команды Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) создали сервис PointsMan, позволяющий контролировать работу светофоров, и вошли с ним в тройку лучших на всероссийском онлайн-хакатоне по созданию проектов по интернету вещей и техническому зрению Skill Up. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ДВФУ.

Вуз представила команда школьников, которые за три дня разработали сервис для регулирования движения на дорогах на основе машинного обучения, интернета вещей, компьютерного зрения и нейросетей. На хакатоне не было строгих возрастных ограничений, и команда Axiom работала наравне с серьезными и опытными соперниками, среди которых - выпускники ведущих технических вузов.

"На светофоре стоит камера. С ее помощью считывается количество машин и людей. У нас есть обучаемая нейросеть, которая с каждым разом лучше распознает и предугадывает трафик. Рядом со светофором расположен QR-код, отсканировав который, можно быстро узнать, когда загорится зеленый сигнал", - процитировала пресс-служба руководителя проекта, одиннадцатиклассника Гуманитарно-экономического колледжа ДВФУ Георгия Будника.

Система позволяет включить зеленый сигнал светофора и принудительно, и с помощью анализа дорожного движения. Это позволяет эффективно организовать поток автомобилей, сделать движение транспорта и пешеходов более удобным, безопасным и менее затратным по времени. В реализации проекта использованы концепции "Умного города" и нейросети, вся нужная информация находится в мобильном приложении с системой оповещения. Нейросети и технологии машинного зрения позволяют с высокой точностью анализировать движение и обеспечить работу без перебоев.

Онлайн-хакатон Skill Up - это беспрерывный марафон программистов, дизайнеров, аналитиков и генераторов идей, которые командой за ограниченное время разрабатывают проект на основе предлагаемого учебного стенда моделей беспилотных автомобилей с техническим зрением. Организатором соревнований выступил Центр компетенций НТИ "Технологии беспроводной связи и интернета вещей" по Сибирскому, Уральскому и Дальневосточному федеральным округам, Сколтех, Фонд Перегудова. Мероприятие прошло при поддержке Фонда президентских грантов.

ДВФУ является центром IT-образования Дальнего Востока, студентов по 35 IT-направлениям, в том числе с акцентом на прикладные исследования, готовят Школа цифровой экономики и Школа естественных наук. Задачи, выполняемые Школой цифровой экономики, отвечают требованиям нацпроекта "Цифровая экономика РФ".