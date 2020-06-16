В Карелии планируют открыть еще четыре мастерские по стандартам WorldSkills

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 июня. /ТАСС/. Петрозаводский автотранспортный техникум направил заявку на федеральное софинансирование (40 млн рублей) проекта оснащения четырех новых мастерских с учетом стандартов WorldSkills по направлению "Промышленные и инженерные технологии" в рамках национального проекта "Образование". Об этом ТАСС сообщила директор образовательного учреждения Ирина Кувшинова.

"Мы подали заявку на оснащение четырех мастерских по пятому лоту - это промышленные и инженерные технологии <…> Данное направление подготовки очень востребовано предприятиями машиностроительного кластера и перспективно для республики. Материально-техническая база техникума в данном направлении требует серьезной модернизации", - сказала собеседница агентства.

В заявку включили мастерские по следующим направлениям: токарные работы с числовым программным управлением, фрезерные работы с числовым программным управлением, интеллектуальные системы учета электроэнергии и сбор корпусов металлических судов. Если заявку одобрят, с подготовкой помещений для нового дорогостоящего оборудования помогут республиканские предприятия - Онежский судостроительно-судоремонтный завод, "Петрозаводскмаш" ("АЭМ-Технологии") и Карельский филиал МРСК Северо-Запада.

На базе автотранспортного техникума в Петрозаводске уже в 2020 году откроются первые пять мастерских, соответствующих стандартам WorldSkills. В 2019 году на их создание техникум получил 29,8 млн рублей из федерального бюджета, с 10 сентября в учреждении заработают мастерские по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей, обслуживанию грузовой техники, управлению автогрейдором, управлению экскаватором и экспедированию грузов.

"Мастерские будут доступны как для основной подготовки будущих специалистов, так и для реализации различных программ, начиная от общеобразовательных для школьников и заканчивая программами для лиц предпенсионного возраста. На базе мастерских смогут повышать квалификацию работающие специалисты отрасли, педагогические работники других образовательных организаций", - сказала Кувшинова.