На Сахалине осенью откроется первый в ДФО коммерческий центр обработки данных

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июня. /ТАСС/. "Ростелеком" осенью этого года намерен в Южно-Сахалинске ввести в эксплуатацию региональный центр обработки данных (ЦОД). Об этом в среду сообщается в релизе компании.

ЦОД будет обрабатывать данные систем, задействованных в проектах "Безопасный город", "Умный город" и других проектах, требовательных к цифровой инфраструктуре. Работа ведется в рамках национального проекта "Цифровая экономика РФ", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

"Строительство первого такого мощного коммерческого ЦОД на [российском] Дальнем Востоке - еще одно направление в развитии цифровой инфраструктуры региона. Центр обработки данных позволит закрыть потребности в таких сферах, как здравоохранение, безопасность населения, образование, логистика и поддержка стратегических проектов и инициатив. Клиенты смогут брать в аренду вычислительные мощности платформы, размещать собственные информационные системы и другое. Кроме того, наличие собственного дата-центра - это повышение инвестиционной привлекательности территории", - приводятся в сообщении слова директора сахалинского филиала ПАО "Ростелеком" Андрея Суна.

Как сообщают в "Ростелекоме", ЦОД поможет обеспечить вычислительными ресурсами и системами хранения данных государственный сегмент и представителей бизнеса Сахалинской области. Основной задачей центра является обеспечение стабильной бесперебойной работы размещенного в нем оборудования, хранение информации, а также предоставление защищенных каналов связи, по которым происходит обмен данными.

На начальном этапе мощность центра составит 1,5 МВт, емкость машинных залов - 25 стойко-мест. Объект будет оборудован специальной защитой от несанкционированного доступа, системами бесперебойного электропитания, кондиционирования, вентиляции, электростатической защиты помещения, газового пожаротушения.

"Сахалин связан с материком трехкратно зарезервированными магистральными линиями, а наличие коммерческого ЦОД позволит привлекать промышленные IT-компании Дальневосточного федерального округа в Сахалинскую область, что безусловно позитивно скажется также и на социально-экономическом развитии территории", - цитирует пресс-служба компании заместителя председателя правительства Сахалинской области Вячеслава Аленькова.

О нацпроекте

Нацпроекты рассчитаны до 2024 года включительно. На исполнение нацпроекта "Цифровая экономика", который состоит из шести федеральных проектов, в России планируется направить из бюджетов всех уровней 1 634,9 млрд рублей. На нацпроект "Жилье и городская среда", в который включены четыре федеральных проекта, для регионов предусмотрено более 1 трлн рублей.