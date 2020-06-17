В Счетной палате указали на риски несвоевременного исполнения нацпроекта "Экология"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Снижение экономической активности и объема частных инвестиций повышает риски недостижения показателей нацпроекта "Экология". Об этом заявил аудитор Счетной палаты Михаил Мень порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Более 80% бюджета "Экологии" приходится на частные инвестиции, в первую очередь в модернизации производства и внедрении наилучших доступных технологий. В условиях снижения экономической активности растут риски того, что деньги инвесторов не придут в нацпроект", - сказал Мень.

Как пояснил аудитор, в этой связи возможен перенос сроков строительства объектов, требующих государственной экологической экспертизы, перенос старта реформы по экологической модернизации промышленности с переходом на принципы наилучших доступных технологий из-за продления действия старой разрешительной документации и снижение объемов доходов бюджетной системы от платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Представленный правительством России общенациональный план действий по восстановлению отечественной экономики предполагает сохранение на уровне 2020 года ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2021 году, увеличение срока компенсационного лесовосстановления с года до трех лет, продление на год действия разрешений на водопользование, выбросы, сбросы, отходы. В пресс-службе Минприроды России порталу заявили, что вышеперечисленное не повлияет на нацпроект "Экология".

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие промышленные технологии. К 2024 году в стране станут чище вода и воздух, будут сохранены леса и редкие животные, заводы перейдут на самые безопасные технологии.