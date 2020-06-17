В Омской области создадут почти 400 мест в частных детских садах

ОМСК, 17 июня. /ТАСС/. Власти Омской области, где около 10% детей в возрасте до 3 лет не обеспечены местами в яслях, до 2024 года создадут по нацпроекту "Демография" 396 мест в частных детских садах. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"Министерство образования Омской области является участником федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" национального проекта "Демография". До 2024 года в регионе планируется создать 396 дополнительных мест в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета. В этом году будут открыты первые 48 мест", - сообщила пресс-служба.

В правительстве уточнили, что на эти цели в 2020 году будет выделено 5,9 млн рублей. Средства направят на материально-техническое оснащение новых групп. Омские власти также планируют выделить из регионального бюджета гранты, которые позволят сохранить размер родительской платы в этих частных садиках на уровне платы, установленной в государственных дошкольных учреждениях. Объем средств не уточняется.

В омском Минобре ТАСС рассказали, что в регионе детские сады посещают чуть более 100 тыс. детей. При этом по состоянию на 1 января 2020 года доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет составляла 99,79% при среднем показателе по Сибирскому федеральному округу (СФО) в 98,2%, для детей младше 3 лет - 90,6% (по СФО - 79,5%). В министерстве подчеркнули, что в этом году в регионе начнется строительство 9 детсадов, в которые уже в 2021 году пойдут около 3 тыс. детей.

Нацпроект "Демография" рассчитан на 2019-2024 годы и включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие 6 лет - 3,1 трлн рублей.