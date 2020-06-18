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Росфинмониторинг видит риски по трети исполнителей нацпроектов

Как сообщил глава службы Юрий Чиханчин, речь идет о "значительном количестве подозрительных операций, которые банки выделяют по исполнителям"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Росфинмониторинг видит риски примерно по трети исполнителей нацпроектов, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"На сегодняшний день все-таки третья часть исполнителей, пришедших в нацпроекты, - это исполнители в зоне риска. Какие риски мы видим на сегодняшний день? Это значительное количество подозрительных операций, которые банки выделяют по исполнителям", - сказал Чиханчин.

Он также отметил риски неэффективности предприятий, в которых числятся 1-2 работника, или имеющих короткий период деятельности - до шести месяцев.

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Путин, Владимир ВладимировичЧиханчин, Юрий АнатольевичРоссия
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