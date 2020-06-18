В школах Ленобласти к 2023 году создадут более 60 центров цифрового образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Власти Ленинградской области по программе нацпроекта "Образование" планируют к 2023 году увеличить до 63 число школ, где созданы центры обучения по цифровому и гуманитарному профилю. Их оснащают 3D-принтерами, шлемами виртуальной реальности и квадрокоптерами, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"В 2019 году в рамках федерального проекта "Современная школа" [нацпроекта "Образование"] открыто 28 центров образования цифрового и гуманитарного профилей. В регионе был специально разработан дизайн-проект фирменного стиля "Точка роста", в соответствии с которым во всех 28 центрах проведен косметический ремонт. В 2020-2022 годах мы планируем создание еще 35 таких центров", - рассказали в пресс-службе.

В правительстве отметили, что для этого проекта в школах закупили специализированное оборудование - 3D-принтеры, шлемы виртуальной реальности, квадрокоптеры, цифровые фотоаппараты, а также тренажеры-манекены для отработки навыков первой помощи. Там проводят обучение по основным и дополнительным программа цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. "Инфраструктура центра используется и во внеурочное время как общественное пространство для развития шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности", - рассказали в пресс-службе.

В 2020 году на реализацию нацпроекта "Образование" в Ленинградской области направили 1,1 млрд рублей из федеральных, региональных и муниципальных средств.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.