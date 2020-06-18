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Более 20 единиц спецтехники для тушения лесных пожаров приобрели в Самарской области

Техника была приобретена на средства национального проекта "Экология"

ТАСС, 18 июня. Правительство Самарской области закупило 22 единицы новой спецтехники для повышения эффективности тушения лесных пожаров. Техника была приобретена на средства национального проекта "Экология", говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства области.

"Осуществлена поставка семи пожарных автоцистерн (на базе "КамАЗ" - две, ГАЗ - пять), двух колесных тракторов, 15 лесопатрульных автомобилей повышенной проходимости, оснащенных оборудованием для тушения пожаров. В июле - августе текущего года планируется поставка лесопожарного катера", - сказано в сообщении.

Ключи от новой специальной техники заместитель председателя правительства Самарской области Наталья Катина и министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона Александр Ларионов передали сотрудникам государственного учреждения "Самаралес" и пожарно-химической станции. Лесопожарная и лесокультурная техника приобретена в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология", отмечается в сообщении.

По словам Катиной, в рамках национального проекта "Экология" на закупку техники заложено около 235 млн рублей. Это фактически позволит обновить парк учреждения "Самаралес".

За тушение пожаров в лесах Самарской области отвечают сотрудники 17 пожарно-химических станций. Они, по данным пресс-службы правительства региона, оснащаются техникой, транспортом для оперативной доставки команд к пожарам, средствами тушения огня, оборудованием для связи и другим инвентарем. "Процесс обновления парка пожарных автомобилей позволит более эффективно выполнять задачи по тушению лесных пожаров", - цитирует Ларионова пресс-служба.

В рамках национального проекта "Экология" в 2019 году в Самарской области приобретено 66 единиц техники и оборудования на общую сумму 106 млн рублей. Это тракторы, легковой и бортовые автомобили повышенной проходимости, лесопатрульные автомобили повышенной проходимости с оборудованием для тушения пожаров и лесокультурная техника и оборудование.

О нацпроекте

Нацпроект "Экология" рассчитан на период с 2019-го по 2024 год и включает 11 подразделов, среди которых "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности" и "Чистый воздух". На исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить из федерального бюджета 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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