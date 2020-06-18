Более 20 единиц спецтехники для тушения лесных пожаров приобрели в Самарской области

ТАСС, 18 июня. Правительство Самарской области закупило 22 единицы новой спецтехники для повышения эффективности тушения лесных пожаров. Техника была приобретена на средства национального проекта "Экология", говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства области.

"Осуществлена поставка семи пожарных автоцистерн (на базе "КамАЗ" - две, ГАЗ - пять), двух колесных тракторов, 15 лесопатрульных автомобилей повышенной проходимости, оснащенных оборудованием для тушения пожаров. В июле - августе текущего года планируется поставка лесопожарного катера", - сказано в сообщении.

Ключи от новой специальной техники заместитель председателя правительства Самарской области Наталья Катина и министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона Александр Ларионов передали сотрудникам государственного учреждения "Самаралес" и пожарно-химической станции. Лесопожарная и лесокультурная техника приобретена в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология", отмечается в сообщении.

По словам Катиной, в рамках национального проекта "Экология" на закупку техники заложено около 235 млн рублей. Это фактически позволит обновить парк учреждения "Самаралес".

За тушение пожаров в лесах Самарской области отвечают сотрудники 17 пожарно-химических станций. Они, по данным пресс-службы правительства региона, оснащаются техникой, транспортом для оперативной доставки команд к пожарам, средствами тушения огня, оборудованием для связи и другим инвентарем. "Процесс обновления парка пожарных автомобилей позволит более эффективно выполнять задачи по тушению лесных пожаров", - цитирует Ларионова пресс-служба.

В рамках национального проекта "Экология" в 2019 году в Самарской области приобретено 66 единиц техники и оборудования на общую сумму 106 млн рублей. Это тракторы, легковой и бортовые автомобили повышенной проходимости, лесопатрульные автомобили повышенной проходимости с оборудованием для тушения пожаров и лесокультурная техника и оборудование.

О нацпроекте

Нацпроект "Экология" рассчитан на период с 2019-го по 2024 год и включает 11 подразделов, среди которых "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности" и "Чистый воздух". На исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить из федерального бюджета 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей.