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В Дагестане для охраны лесов закупили технику стоимостью около 20 млн рублей

Средства на закупку выделили в рамках нацпроекта "Экология"

МАХАЧКАЛА, 19 июня. /ТАСС/. Комитет по лесному хозяйству Дагестана (Даглесхоз) закупил противопожарную технику и оборудование по национальному проекту "Экология", в рамках которого региону в этом году было выделено около 20 млн рублей. Об этом сообщила журналистам в четверг пресс-служба республиканского комитета.

"На 2020 год региональным проектом "Сохранение лесов" в рамках национального проекта "Экология" Республике Дагестан были предусмотрены субвенции федерального бюджета в объеме 19 млн 695 тыс. рублей на приобретение противопожарной техники и оборудования. Даглесхоз средства, выделенные по нацпроекту на приобретение противопожарной техники и оборудования, освоил", - говорится в сообщении.

Даглесхоз приобрел 4 пожарные автоцистерны на базе ГАЗ-33088, один гусеничный трактор ВЗГМ 90 и один автомобиль повышенной проходимости Chevrolet Niva, а также три воздуходувки. В результате удалось сэкономить 193 тыс. 530 рублей, деньги потратят на оборудование для лесопожарной станции.

По словам врио председателя комитета Вагаба Абдулхамидова, благодаря нацпроекту "Экология" в Дагестане впервые появились "автоцистерны, оборудованные дополнительными устройствами, которые способны осуществлять работу на самых труднопроходимых участках леса".

Нацпроект "Экология", рассчитанный до 2024 года, включает 11 федеральных проектов, в том числе "Сохранение лесов". На реализацию нацпроекта в России направят 4,041 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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